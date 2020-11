A la Une . Les chiffres encourageants de l'épidémie de Covid à La Réunion

L'autorité préfectorale, représentée par la directrice de cabinet de Jacques Billant, Camille Goyet, accompagnée du docteur François Chièze, directeur de la veille sanitaire de l'Agence régionale de santé, ont fait un point à 17 heures sur la situation sanitaire et sur les mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19 à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 16:51 | Lu 1605 fois



Le point épidémiologique



L'on dénombre 209 cas de Coronavirus à La Réunion sur la période du 19 au 20 novembre et le décès d'une personne de plus de 60 ans, atteinte de comorbidités, sont à déplorer.



Les autorités soulignent une "embellie" mais appellent les Réunionnais à maintenir leurs efforts car certains indicateurs sont toujours proches des seuils d'alerte.



Etablissements accueillant du public : Les autorités ne rigolent plus



Camille Goyet est tout d'abord revenue sur le durcissement des mesures décidées par le préfet. Des mesures qui ont permis à la population "de se remobiliser autour du protocole sanitaire". Ainsi, sur la semaine écoulée, près de 10.000 contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre, ces dernières ayant relevé 563 infractions pour non-port du masque. Des établissements recevant du public ont également eu un coup de semonce de la part des autorités puisque 134 d'entre eux ont été mis en demeure et 11 sont en cours de fermeture administrative, a détaillé Camille Goyet.





La directrice de cabinet de Jacques Billant a ensuite indiqué que les futures mesures prises pour lutter contre la propagation du virus dans les autres communes seront déclinées grâce au retour d'expérience de la commune de Saint-Denis, le chef-lieu étant la première ville de l'île à avoir fait face à la première vague. Parmi ces mesures: une meilleure régulation des marchés forains, "comme en mars où c'était bien régulé", explique Camille Goyet, mais aussi la fermeture d'espaces de jeux ou de parcs, l'appui de médiateurs mais aussi la distribution de masques aux personnes les plus vulnérables.





Le préfet établira le plan B pour Noël 2020



À la question de savoir si ces chiffres encourageants permettraient d'envisager un assouplissement à l'approche des fêtes de fin d'année, la préfecture indique que la question sera évidemment étudiée. Ce sera le cas dès mardi prochain au cours d'une réunion de travail à l'issue de laquelle le préfet pourrait dessiner le plan de mesures adéquates pour un Noël forcément différent des années précédentes. "On ne fera pas les fêtes cette année comme on les faisait jusqu'à présent", a affirmé tout naturellement la directrice de cabinet, faisant écho aux déclarations du Premier ministre la semaine dernière.





Un tableau sanitaire contrasté



C'est ensuite le directeur de la veille sanitaire de l'Agence régionale de santé, le docteur François Chièze, qui a pris la parole pour détailler les chiffres sur la situation sanitaire de la semaine écoulée. "La Réunion présente une situation contrastée avec d'une part des indicateurs en baisse et de l'autre des indicateurs stables". Cela se traduit sur la semaine du 9 au 15 novembre par un taux d'incidence de 65,6 pour 100.000 habitants, un taux en baisse comparé à la semaine dernière où ce taux était de 77 pour 100.000. "Une évolution plutôt favorable qu'il convient de surveiller", martèle François Chièze.





Contaminations : "Nous sommes sur un plateau"



Parmi les autres indicateurs à retenir: un taux de contamination qui reste stable, autour des 4,5%, le taux de dépistage autour des 2.000 cas par jour, un chiffre en légère baisse par rapport à la semaine précédente "mais suffisant pour donner des indicateurs solides", poursuit le Dr Chièze. "Avec 563 cas enregistrés durant la période écoulée, nous sommes sur un plateau de 80 cas /jour, légèrement inférieur à la semaine précédente, qui était autour des 95 cas", poursuit-il.



Par ailleurs, sur les 563 cas confirmés, 34 d'entre eux ont été importés, soit 6%, un taux également en diminution par rapport à la semaine précédente où ce taux avoisinait les 10%. "La circulation virale autochtone sur l'île est encore importante", a fait savoir le médecin de l'ARS. Au niveau des communes, 10 d'entre elles ont des taux d'incidence égaux ou supérieurs à 50, avec une moyenne pour certaines d'entre elles comprises entre 73 et 99.





Le taux de reproduction repasse en dessous de 1



Petite embellie tout de même concernant le taux de reproduction du virus, redescendu en dessous de 1 pour s'établir à 0,97. "Il s'agit d'un taux calculé sur une semaine mais qui témoigne d'une transmission d'individu à individu qui a diminué". On note également une baisse du nombre d'hospitalisation complète pour les cas de Covid et seuls 21% des 80 lits disponibles en réanimation sont actuellement occupés.







