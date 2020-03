La grande Une "Les chauffeurs de bus refusent d’aller au casse-pipe"





A l’heure où le président Macron appelle les Français à rester chez eux mais reste opposer à un confinement total, FO Transports 974 demande au préfet d'intervenir auprès des différents acteurs du transport de voyageurs afin d'instaurer des mesures limitant le déplacement aux salariés des secteurs essentiels.



S'il faut garantir un service minimum dans les transports, Il faut aussi protéger la santé des chauffeurs de bus.



Le virus est le même pour tout le monde... Comment comprendre les restrictions d’aller et venue, qui précisent par exemple qu’on ne peut pas se balader alors que certains voyageurs sont obligés d'aller travailler dans des secteurs non

indispensables ?



Comment faire barrage à l’épidémie, notamment en l’absence de masques, alors qu’il est impossible d’éviter tout contact dans les transports ? Comment déterminer si un voyageur est une "personne à risque" puisqu'on est peut être porteur sain ?



Face à la recrudescence des cas avérés du Coronavirus dans notre département et de limiter les risques de propagation, FO Transports 974 exige la mise à disposition de gants, gels hydro- alcoolique, masques et barrière de protection pour tous les salariés en contact avec les voyageurs.



Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, "les collègues veulent bien être volontaires, mais refusent d’aller au casse-pipe".



Pour FO Transports 974, ce virus n’arrêtera pas les revendications :



- Réduction des lignes à 3 rotations par jour sur les réseaux urbains et à 2 rotations pour le réseau interurbain en respectant une interconnexion entre ces réseaux,

- Prime "Le Maire" de 1000 euros pour tous les salariés contraints d'assurer la continuité du service public de transport en cette période d'épidémie,

- Maintien de tous les congés, aucun congé imposé ;

- Maintien de l’intégralité du traitement et des primes pendant toute la durée du confinement ;

- Exercice du droit de retrait dès lors qu’un personnel a un motif raisonnable de penser que sa santé ou sa vie sont en danger.



Pour FO Transports 974, solidarité et civisme ne veut pas dire rogner sur ses conditions de travail, ses congés et ses horaires....



Fait à St Denis, le 24 mars 2020

Joseph Magdeleine "S'il faut garantir un service minimum dans les transports, Il faut aussi protéger la santé des chauffeurs de bus". C'est le message martelé par la branche transports du syndicat FO qui réclame notamment la mise à disposition de gants, de gels hydroalcooliques et de masques à disposition des chauffeurs de bus qui "refusent d'aller au casse-pipe". Nicolas Payet Lu 2246 fois