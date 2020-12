Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Les chantiers et les projets à La Plaine des Palmistes Signature de convention partenariale

Plan de Relance Régional - Covid19

Didier ROBERT, Président de la Région, s’est rendu ce jour à la Plaine des Palmistes dans le cadre du programme des visites de commune et la mise en oeuvre du Plan de Relance Régional. Le Président a été accueilli par Johnny PAYET, Maire de la commune de la Plaine des Palmistes





Église Sainte-Agathe,

Local économique (pâtisserie) du 1er village

Pôle commercial du 2ème village

Centre sportif/gymnase de la commune



La convention signée ce 30 novembre vient confirmer les engagements des deux collectivités sur des thématiques essentielles pour un programme de développement de la commune.



En effet, depuis 2010, la Région et l’Europe, notamment dans le cadre du Plan de Relance Régional, ont accompagné le développement de la Plaine des Palmistes à hauteur de plus de de 34 M€.

Au programme de cette rencontre, la signature d’une convention de partenariat entre la Région Réunion et la Commune de la Plaine des Palmistes et la visite de plusieurs sites :Église Sainte-Agathe,Local économique (pâtisserie) du 1er villagePôle commercial du 2ème villageCentre sportif/gymnase de la communeLa convention signée ce 30 novembre vient confirmer les engagements des deux collectivités sur des thématiques essentielles pour un programme de développement de la commune.En effet, depuis 2010, la Région et l’Europe, notamment dans le cadre du Plan de Relance Régional, ont accompagné le développement de la Plaine des Palmistes à hauteur de plus de de 34 M€.

Le partenariat officialisé ce jour entre le Président de Région et le Maire de la Plaine des Palmistes vise principalement à :



➢ conforter la vocation de la RN3, desserte des hautes plaines et voie touristique, notamment en y intégrant des aménagements cyclables, en cohérence avec les aménagements qui seront réalisés par ailleurs sur les autres voies de la Plaine des Palmistes (routes départementales, voies communales, routes forestières,…) et en portant une attention particulière à la requalification écologique de ses abords et délaissés, en particulier dans ses tronçons situés en coeur de Parc National ;



➢ Pacifier la circulation sur la RN3 en coeur de ville et accompagner la ville pour la réalisation des voies de délestage ;



➢ Fluidifier et sécuriser la circulation sur le territoire communal en coordination avec les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique et touristique ;



➢ Accompagner la ville pour la réalisation ses équipements structurants et de proximité ;



➢ Promouvoir l’attractivité touristique ;



➢ Accompagner la commune pour la création d’un pôle économique.





Les projets portés par la commune de La Plaine des Palmistes et La Région

Sécurisation de la route forestière de Bébour Bélouve



La route forestière n°2 de Bébour Bélouve dessert, outre les forêts du même nom, des départs de sentiers, le gîte de Bélouve et le point de vue sur le Trou de fer.



Cette desserte permet l’accès aux services de secours (notamment en cas d’incendie) et à l’ONF pour la gestion du massif forestier.

Elle se situe en grande partie dans le coeur du Parc National de La Réunion, en débutant sur la Commune de la Plaine des Palmistes pour atteindre au Col de Bébour la Commune de Saint Benoît.



Descriptif des travaux :



Le massif de la Petite Plaine étant un site très fréquenté, la route forestière de Bébour Bélouve a fait l’objet d’un aménagement consistant à créer une boucle à sens unique pour y améliorer le stationnement et la fluidité de la circulation. Cette première phase d’aménagement du début de la RF2, intégrant une piste cyclable et l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été livrée fin 2018 (coût 2 M€, co-financé par l’Europe sur le PO FEADER 14-20)



Une seconde phase de travaux, concernant essentiellement la sécurisation du reste de l’itinéraire, (travaux estimés à 0.77M€ TTC, conventionnés avec le FEADER) doit se dérouler en 2021.



La ville de La Plaine des Palmistes souhaite réaliser des travaux d’aménagements pour supprimer le radier de Bras Noir sur la route forestière Bébourg/Bélouve.



La Région Réunion, en coordination avec la ville, lancera une étude pour évaluer la pertinence et la faisabilité de cet aménagement.



Aménagements RN3



Sur la RN3, la Région priorisera les sections de chaussées les plus fortement dégradées, nécessitant un renforcement et la reprise de la couche de roulement et la réalisation de trottoirs pour sécuriser les piétons, étant rappelé, qu’en agglomération, le cadre d’intervention région trouve à s’appliquer quant à la répartition des financements entre la Ville et la Région.



S’agissant des projets d’aménagements le long de la RN3 attendu par La Plaine des Palmistes, une réunion technique de concertation avec les services de la ville pour analyser la faisabilité opérationnelle qui sera possible de mettre en oeuvre



Aménagement des itinéraires cyclables



Localisation enjeux : L’ensemble de la commune



Descriptif des travaux : Le projet consiste à aménager 4 boucles cyclables soit environ 30 km. Les boucles cyclables seront en adéquation avec le Plan Vélo Régional et auront pour but de favoriser un déplacement doux sur les axes d’intérêt touristique de la commune, ainsi que sur la RN3 et la RD55.



Maîtrise d’ouvrage : Commune, Conseil Régional et Conseil Départemental Pour la partie communale une convention de mandat a été confiée à la SPL Maraina Chaque maître d’ouvrage réalise la partie qui se trouve sur son domaine



Coût de l’opération : 7 194 452 € HT : Cofinancement pressenti/validé/sollicité : FEDER



Aménagement du Coeur de ville



Localisation : Coeur de ville- Place de l’église



Description des travaux : Le projet consiste à aménager le centre-ville en rendant le site économiquement attractif et plaisant. Il sera composé de locaux économique, d’une aire couverte recevant le marché forain et animations, d’une place piétonne et de parkings.



Estimation du Coût de l’opération (travaux) : 3 462 429 € HT



Aménagement des voiries communales : Carron, Frémicourt et Arzal Adolphe

Localisation : 2ième village

Description des travaux : Le projet consiste à moderniser ces trois voies (trottoir, parking, éclairage public, traitement des eaux pluviales et enfouissement des réseaux) qui se situent dans un tissu dense et pour Carron / Arzal avec des équipements publics aux abords, dont la MFR. Ces voies sont à structurer en fonction des trafics et à équiper de trottoir pour celles qui n’en disposent pas.

Estimation total de coût travaux estimé à 3 222 000 €HT



Réfection des ouvrages d’art et suppression des radiers



Localisation : 2ième village et Bras-Piton



Description des travaux : Le projet consiste à reprendre des ouvrages hydrauliques défaillants sur le réseau routier communal. Pour certains, il s’agit de radier qu’il est en envisagé de remplacer par un ouvrage de franchissement afin de ne pas avoir de population enclavée à l’occasion d’évènements météorologiques, les rendant infranchissable. Certains ouvrages sont sousdimensionnés ou trop vétustes :



Ouvrage rue Pierre Cornu sur le Bras Canard : redimensionnement,

Ouvrage rue Bernard Ginet sur ravine Félicie : redimensionnement,

Ouvrage rue Carron sur ravine Petit Bras-Piton : suppression du radier,

Ouvrage rue Emile Evan sur ravine Edouard : suppression du radier,

Ouvrage rue Donat Robert sur la ravine Félicie : suppression du radier,

Ouvrage rue Frémicourt Perrault sur la ravine Petit Bras-Piton : ouvrage très ancien et défaillant.



Estimation total de coût travaux estimé à 5 130 000 €HT

Localisation : Coeur de ville- Place de l’égliseDescription des travaux : Le projet consiste à aménager le centre-ville en rendant le site économiquement attractif et plaisant. Il sera composé de locaux économique, d’une aire couverte recevant le marché forain et animations, d’une place piétonne et de parkings.Estimation du Coût de l’opération (travaux) : 3 462 429 € HTAménagement des voiries communales : Carron, Frémicourt et Arzal AdolpheLocalisation : 2ième villageDescription des travaux : Le projet consiste à moderniser ces trois voies (trottoir, parking, éclairage public, traitement des eaux pluviales et enfouissement des réseaux) qui se situent dans un tissu dense et pour Carron / Arzal avec des équipements publics aux abords, dont la MFR. Ces voies sont à structurer en fonction des trafics et à équiper de trottoir pour celles qui n’en disposent pas.Estimation total de coût travaux estimé à 3 222 000 €HTLocalisation : 2ième village et Bras-PitonDescription des travaux : Le projet consiste à reprendre des ouvrages hydrauliques défaillants sur le réseau routier communal. Pour certains, il s’agit de radier qu’il est en envisagé de remplacer par un ouvrage de franchissement afin de ne pas avoir de population enclavée à l’occasion d’évènements météorologiques, les rendant infranchissable. Certains ouvrages sont sousdimensionnés ou trop vétustes :Ouvrage rue Pierre Cornu sur le Bras Canard : redimensionnement,Ouvrage rue Bernard Ginet sur ravine Félicie : redimensionnement,Ouvrage rue Carron sur ravine Petit Bras-Piton : suppression du radier,Ouvrage rue Emile Evan sur ravine Edouard : suppression du radier,Ouvrage rue Donat Robert sur la ravine Félicie : suppression du radier,Ouvrage rue Frémicourt Perrault sur la ravine Petit Bras-Piton : ouvrage très ancien et défaillant.Estimation total de coût travaux estimé à 5 130 000 €HT





Dans la même rubrique : < > La Région et la CCI Réunion avec les commerçants de proximité Journal de la Région Réunion - N° 31 - novembre 2020