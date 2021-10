Les chanteuses réunionnaises de séga à l'honneur au Kabardock

Les artistes spécialisées dans le Séga, Missty Sista Flo et Médérice promettent d'offrir un spectacle haut en couleurs pour un concert live très ambiancé, accompagné des musiciens de Family Groove, de choristes et de danseuses.Le Kabardock rappelle que dans l’état actuel de la situation sanitaire, le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'établissement et le port du masque reste obligatoire à l’intérieur.