Les champions Saint-Leusiens sont de retour

Mehdy Certat, Zakari Lebon et Serena Arzac ont atterri ce matin à Saint Denis Roland Garros après leurs exploits sportifs pour les championnats de France de Twirling Bâton, à Challans en Vendée.

Mehdy ramène une médaille d’or en N1, Zakari l’or en N2 en solo ainsi que l’argent en duo avec Serena.

Leur club « Les Alizés » était là pour les accueillir en musique et en chanson, accompagnés de pompons et percussions.

Monsieur Le Maire, Bruno Domen, était également présent pour féliciter les champions.

Retrouvailles, embrassades, bonne humeur et pleurs de joie étaient au rendez-vous ce matin !