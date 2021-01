A la Une . Les centres de vaccination Covid du CHU s'ouvrent à de nouveaux publics prioritaires

Le Centre hospitalier de La Réunion annonce l'​ouverture des centres de vaccination contre la COVID-19 sur les sites Nord et Sud pour des publics classés comme prioritaires. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 12:22 | Lu 704 fois

Conformément à la campagne de vaccination contre la COVID-19 déployée sur l’ensemble de La Réunion, le CHU a ouvert les centres de vaccination contre la COVID- 19 sur ses sites Félix Guyon (à proximité des urgences), à Saint Pierre (Bloc L - étage technique - Centre de dépistage COVID-19).



Les équipes soignantes, administratives et techniques étaient opérationnelles dès 8 heures pour vacciner dans un premier temps les professionnels libéraux de santé, les salariés de soins à domicile et les transporteurs sanitaires.



Les modalités d'accueil de ces centres sont à retrouver sur la page Facebook du CHU et son site internet.