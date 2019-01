Les centres de loisirs de Saint-Paul se mettent au vert

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Un séjour au centre de loisirs du 03 au 23 janvier 2019 pour les 2 327 jeunes saint-paulois qui sont accueillis au sein des 26 centres que compte la commune. Au cœur même de ces temps de loisir, le développement durable, un thème de sensibilisation plus que nécessaire.



Ainsi, chaque action et geste individuel proposés dans les animations éducatives en direction des jeunes de 3 à 17 ans ont pour objectif de contribuer à une amélioration du bien-être de la planète.



Une rencontre gramounes-marmailles ! Voici l’objectif de la journée intergénérationnelle organisée ce vendredi 11 janvier 2019 à l’école élémentaire du Guillaume dans le cadre de l’Accueil de loisirs sans hébergement de la Ville de Saint-Paul. Jeux, repas traditionnel, rires et bonne humeur rythmaient les échanges.



Plusieurs clubs du troisième âge (Joie de vivre, Acacias et Printemps) participaient à cet événement.

Autre ambiance du côté de Villèle, à la salle polyvalente et au terrain de football du secteur. Plusieurs centaines de marmailles participaient à la construction d’un village écolo.



Tri sélectif et ateliers de recyclage au programme: 750 jeunes de 6 à 17 ans s’initiaient au développement durable. En moyenne, 150 d’entre eux s’y sensibilisaient chaque jour grâce entre autres à l’association OU GIGN via divers ateliers.



Permaculture, bouturage, supermarché alternatifs, valorisation de déchets, pâte à modeler, attrape-rêve et énergie renouvelable…

L’association Les rencontres alternatives, proposait, elle, de fabriquer des petits bancs en bois de palette. L’Association l’Ékol Ékolo initiait les jeunes au tressage de feuilles de cocos afin de réaliser divers mobiles.



Les services du TCO et de Cyclea proposaient des animations autour du tri des déchets et de la valorisation de ces derniers.

Plus de trente adolescents saint-paulois sensibilisaient, eux, des habitants du quartier de Plateau Caillou au développement durable ce jeudi 10 janvier. Une rencontre avec huit familles effectuée au lotissement des Combavas du secteur.



Ces jeunes participent en ce moment à l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de l’école Adèle-Ferrand.



Découvrez également ci-dessous les images réalisées lors de la journée intergénérationnelle organisée ce mercredi 9 janvier 2019 à l’école Eugène-Dayot.



Ce regroupement rassemblait les élèves des écoles primaires de Louise-Siarane, des Chocas et de l’établissement du front de mer. Sans oublier les membres des associations de troisième jeunesse suivantes: Rue Jacquot, Cocotier, Jasmin, Lilas, Cytises, Corail de l’Hermitage, 3 CC, Jonquilles, Pensée d’Eau et les pensionnaires de l’EHPAD des Alizés.

