Les centres commerciaux repoussent les "pousses sonores"

​Faire ses courses ou faire la pousse ? Run Market a choisi. Embêtée par le phénomène de rassemblement de véhicules tunés sur son parking les soirs de week-end, l’enseigne a décidé d’agir en liaison avec les forces de l'ordre. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 07:08

La musique, pour ne pas dire le bruit musical, s’entendait à des kilomètres à la ronde. Les amateurs de pousse sonore sont devenus indésirables sur le parking du Run Market de Savanna Saint-Paul.



Au cours de ces derniers mois, les rassemblements nocturnes étaient devenus une habitude. Les amateurs se donnaient rendez-vous sur le parking du centre commercial pour pousser le son.





A l'approche du week end, la même vigilance opère. C'était le cas il y a quelques semaines lors de la première opération de ce genre, un vendredi soir. Une dizaine d’agents de sécurité ont pris place aux deux entrées du parking pour empêcher les voitures d'aller se garer et laisser les clients encore présents dans la grande surface quitter les lieux. Les gendarmes et la police municipale apportaient leur concours en se positionnant quant à eux aux intersections du réseau routier tout autour du Run Market.



Sur le parking, alors que les derniers clients n’étaient pas encore sortis à 20h30, toutes les lumières du parking ont été éteintes, là aussi pour décourager les amateurs de décibels. La mesure était ainsi radicale : le parking était plongé dans le noir et les vigiles étaient partis pour maintenir leur présence jusqu'à deux heures du matin, tout de même.



Il y a deux ans, les riverains jouxtant le centre commercial de Duparc Sainte-Marie étaient confrontés aux mêmes désagréments, ce qui avait là aussi donné lieu à une fermeture du parking, à l'exception des clients venant au restaurant du centre commercial. Beaucoup de moyens et d'énergie déployés pour un peu de tranquillité.