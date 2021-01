Les centres aérés ont la cote !

Depuis le 4 janvier les enfants se régalent dans les centres aérés de Saint-Leu. Les animateurs et animatrices ne manquent pas d’idées pour révéler les talents et mettre en valeur leurs potentiels.



Tour d’horizon dans cette vidéo des activités proposées à l’occasion de la visite du Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et de son Adjointe Nadège Bernon.



Les équipes d'animation de La Chaloupe vous invitent à découvrir dès demain l'exposition « Favoriser l'espace pour un mieux vivre » à la Médiathèque de la Chaloupe.



En route pour « l’espace des centres aérés » !