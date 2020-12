Les centenaires de Saint-Paul à l’honneur à la Saline-les-hauts et à Saint-Gilles-les-Bains

Le Mois Bleu à Saint-Paul touche à sa fin, mais les rendez-vous avec nos seniors sont toujours d’actualité. Ainsi, le samedi 28 novembre, les élus Jacqueline CARPIN, Dominique VIRAMA et Guylain MOUTAMA ont rendu visite à quatre centenaires du territoire communal.



Le matin, à la Saline-les-Hauts, ce sont Yvonne GONTHIER, 103 ans et Antoinette PERIANMODELY, 101 ans, qui se sont vu remettre un magnifique bouquet ainsi qu’un cadeau.



Dans le courant de l’après-midi, Marie-Germaine LEGRAS, 100 ans et Ludovic GASPAL 100 ans ont eu aussi reçu les présents à leur domicile respectif à Saint-Gilles-les-Bains. Nous leur souhaitons de continuer à profiter du moment présent avec leurs proches qui leur procurent, à n’en pas douter, un amour et un soutien à la hauteur de leur longévité.



Ludovic Gaspal, 100 ans, reprend Tino Rossi, « À deux pas de mon cœur ».