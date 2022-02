A la Une .

Les cascades habillent la falaise de la route du Littoral

L'axe côtier restera fermé malgré la possible levée de l'alerte rouge à 9H vendredi. Et pour cause, l'axe côtier est en quelque sorte rendu à la nature. Des cascades se sont formées le long de l'itinéraire. Il faudra attendre une reconnaissance visuelle et aérienne des spécialistes du Bureau de recherches géologiques et minières pour que le Centre régional du trafic routier prenne la décision de réouverture des quatre voies

Par LG - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 19:12