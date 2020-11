La grande Une Les cas de Covid quartier par quartier à La Réunion

Le Préfet de La Réunion devrait ce soir annoncer de nouvelles mesures restrictives ou du moins lancer un dernier ultimatum aux Réunionnais avant un possible reconfinement. C'est donc l'occasion de se pencher sur les chiffres les plus détaillés qui existent sur l'évolution de lépidémie de Coronavirus dans notre île. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 09:20 | Lu 2324 fois

Le taux d'incidence du Coronavirus correspond au nombre de contaminations pour 100.000 habitants. Cet indicateur est présenté sous cette forme afin de l'harmoniser sur l'ensemble du territoire est de surveiller ainsi l'évolution de l'épidémie du Coronavirus dans toute la France, au niveau régional, ou commune par commune. Mais cette unité de mesure traduit plus simplement combien de personnes ont été contaminées chaque jour dans un lieu.



Les données de Santé Publique France sont publiées au niveau infra-départemental depuis plus d'un mois, ce qui permet d'avoir une lecture plus fine de l'évolution du Coronavirus à La Réunion.



Globalement, ces données confirment ce que l'on sait déjà, mais offrent une vision plus détaillée. Le taux d'incidence est de plus en plus important quelque soit le quartier si l'on compare les chiffres sur le dernier mois. Les zones les plus impactées sont les centres-villes de Saint-Denis, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, mais aussi Saint-André.



À noter que le taux d'incidence apparaît particulièrement important dans les écarts et donc moins pertinent notamment dans les Hauteurs de l'île.



Les quartiers les plus impactés







(Source: Geodes, du 2 au 8 novembre)





Plus précisément:



À Saint-Denis, les taux d'incidence sont les plus importants sur le secteur Vauban-Bouvet et sur une petite partie de Sainte-Clotilde juste au-dessus du Chaudron. La situation est toujours compliquée à Montgaillard, aux Deux-Canons, au Mail Ouest du Chaudron, à Bellepierre et le centre-ville (de la rue Maréchal Leclerc jusqu'au Barachois en passant par le Jardin de l'Etat).



À La Possession, le Camp Magloire et le centre-ville sont les plus touchés. C'est aussi le centre-ville mais aussi la Rivière des Galets et la Cité Aristide Bolon pour Le Port.



À Saint-Paul, les Bas de la Plaine, le centre de Bois-de-Nèfles, la Gare Routière, Plateau Caillou, Saint-Gilles les Hauts et Saint-Gilles les Bains. Ensuite, le Barrage à la Saline.



Grand Fond, Le Plate, Le Piton Sud et le centre-ville de Saint-Leu sont tous au-dessus du seuil d'alerte. Le taux d'incidence est plus important à L'Etang-Salé les Bains.



À Saint-Louis, quasiment toutes les zones sont concernées mais plus particulièrement le secteur de Bel-Air.



Pour Saint-Pierre : Le Sud de la Ravine des Cabris, Basse Terre, Joli Fond, le centre-ville, Terre Rouge et Grands Bois



À noter que Manapany note aussi un fort taux d'incidence, sûrement dû, à un nombre d'habitants plus faible. Le seuil est aussi dépassé à Mare-Longue, ainsi qu'aux 17e, 19e, 23e km au Tampon tout comme à Piton Sainte-Rose, au centre-ville de Sainte-Rose .

Pareil à Bras Sec, Palmiste Rouge et les Thermes pour Cilaos ou encore Mare à Vieille Place et le centre-ville de Salazie.



Des cas sont aussi signalés selon cette carte à Mafate notamment sur le secteur Grand Place/Aurère/Ilets à Bourse et à Malheur. La Plaine des Palmistes est aussi plutôt épargnée.



À Saint-Benoît, Bras-Fusil concentre le plus grand nombre de cas. À Bras-Panon, c'est la Rivière des Roches et le centre-ville.



Pour Saint-André, le secteur du Chemin du Centre et du Pont Auguste sont loin au-dessus du seuil critique. Champ Borne, Cambuston et Ravine Creuse.



Enfin, du côté de Sainte-Marie, la plupart des quartiers a dépassé le taux de 50 cas/100.000 habitants.

De plus en plus de quartiers concernés



L'on voit ci-dessous l'évolution sur un mois, semaine par semaine, des quartiers concernés. Même si l'on remarque que certains quartiers passent rapidement au-dessus puis en-dessous du seuil critique, il est clair que le nombre de quartiers est en forte hausse.





Le Préfet de La Réunion va s'exprimer ce vendredi soir et pourrait annoncer de nouvelles mesures. Suivez en direct l'évolution de la situation sur Zinfos974 !

(Source: Geodes, du 2 au 8 novembre)



