Les carcasses d'animaux ne sont plus ramassées dans le Sud

La Sica des sables, société en charge du traitement de cadavres d’animaux, connaît actuellement un problème technique avec la panne de son four de crémation. Les cadavres d’animaux ne peuvent plus être incinérés et les vétérinaires se retrouvent avec de nombreux corps sur les bras. Une panne qui tombe particulièrement mal puisque la société vient à peine de lancer le processus de modernisation de ses équipements. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 14:42

La situation devient délicate pour les vétérinaires et les éleveurs du sud. Depuis plusieurs jours, la Société d’intérêt collectif agricole (SICA) des Sables, société qui s’occupe du traitement des cadavres d’animaux, connaît une panne de son four de crémation.



Cette panne a pour conséquence un arrêt du ramassage des cadavres d’animaux dans les cabinets vétérinaires et dans les exploitations agricoles. Ceux-ci se retrouvent donc avec les corps à gérer.



"Il y a une vraie difficulté actuellement. On ne peut plus accepter les animaux que les clients veulent nous déposer", explique un cabinet vétérinaire. Une situation confirmée par un autre cabinet qui explique que "c’est en stand-by actuellement. Il n’y a plus de ramassage."



Un problème qui se répercute sur la société GDS Run Service, en charge du ramassage des corps. Selon un cabinet vétérinaire, la société de collecte n’a plus de visibilité sur son planning et son cycle de passage. Les vétérinaires sont prévenus le jour même du passage, contre une à deux semaines en avance habituellement.



Une panne au mauvais moment



Du côté de la SICA des Sables, la situation est particulièrement complexe. La partie du four concernée ne peut pas se réparer et nécessiterait un remplacement. Mais là où ça se complexifie, c’est que la société a engagé un processus de modernisation de ses équipements. De nouveaux appareils doivent remplacer ceux actuellement en service, et investir dans un nouveau four pour une petite période est impossible.



Un processus que la direction assure vouloir accélérer. La SICA des Sables présente ses excuses auprès des professionnels qui seront impactés par la situation et leur demande, dans la mesure du possible, de conserver les dépouilles jusqu’à récupération.



La société assure tout mettre en œuvre aux côtés de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) pour un retour à la normale le plus rapide possible, même si aucune date n’est donnée.



