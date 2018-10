A la Une . Les carburants en hausse pour le 3e mois consécutif





Le mois dernier, le sans-plomb et le gazole s'étaient retrouvés à leur niveau le plus élevé depuis 2014.



Cette nouvelle hausse constitue une 3e augmentation mensuelle consécutive.



Les prix à La Réunion



Le sans plomb

La hausse de la cotation (+ 2,15 %) est à peine accentuée par la dépréciation de la parité euro/dollar (- 0,95 %). Le fret est en hausse de 26 points. En définitive, le prix CAF est en hausse de + 3,53 %. Le prix public augmente de 2 cts à 1,56 €/litre.



Le gazole

La hausse de la cotation moyenne du gazole est plus importante que celle du SSP (+ 5,92 %). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité est défavorable. La conjonction de ces paramètres induit une hausse du prix CAF de + 6,29 %. Le prix de vente se fixe à 1,28 €/litre (+ 4 cts).



Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en hausse de 3,7 %. Elle impacte le prix de la bouteille à la hausse à hauteur de + 26 cts environ. La dépréciation de l’euro (-0,95 %) de son coté, influence le prix de la bouteille à hauteur de + 8 cts environ. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s’établit en hausse à 18,75 € contre 18,41 € le mois précédent (+ 34 cts).



Les prix à la pompe font déjà couler beaucoup d'encre en Métropole. La grogne monte. Une

Les prix à la pompe font déjà couler beaucoup d'encre en Métropole. La grogne monte. Une pétition lancée par une automobiliste en colère, Priscilla Ludosky, sur "Change.org" réclame la baisse des prix à la pompe. La pétition a déjà recueilli près de 550 000 signatures. Des appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre prochain circulent sur les réseaux sociaux dans l'Hexagone.





