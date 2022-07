A la Une . Les canyoneurs bloqués par une brutale montée des eaux sont sains et saufs

Le groupe de cinq passionnés a passé la nuit dans le canyon qu'ils étaient partis équiper ce week-end dans le sud de l'île. Une caravane terrestre ainsi que l'hélicoptère du PGHM était à pied d'œuvre ce lundi matin. Par IS - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 10:33





Ce lundi à la première heure, les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne ont décollé direction le canyon de "Bras Cassé" situé à Langevin. Dans le même temps, une caravane terrestre prenait la route afin de doubler les effectifs sur place. La météo est en effet encore peu propice à une intervention de secours par les airs du fait de la pluie et surtout du vent. Pendant ce temps, un groupe de passionnés de canyoning se trouve à l'abri d'une bâche au bord du canyon qu'il était parti sécuriser ce dimanche. Mais c'était sans compter sur une brusque montée des eaux. Les passionnés se sont ainsi retrouvés bloqués avec en prime une météo défavorable qui n'a pas permis d'hélitreuiller seulement l'un d'entre eux victime d'une déchirure pectorale.

Le groupe de cinq hommes étant bien équipé et accompagné d'un professionnel, il n'y avait donc plus qu'à prendre son mal en patience.



Ce lundi en fin de matinée, tous ont été ramenés sur la terre ferme.