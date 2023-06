Courrier des lecteurs Les canons de retour à Cilaos : On n'a encore rien fait et on recommence comme avant

Par Jean Thevenet - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 11:46

FIN MAI 2023 : LES CANONS sont de retour à CILAOS !

On n'a rien fait jusqu'ici pour les réglementer et installer des alternatives!! donc c'est reparti pour une saison de plus: 2023...



Et avec PLUSIEURS CENTAINES DE COUPS/JOUR (en moyenne un coup espacé de 40" à 2mn)!!!



Si le mode d'usage du fabricant était appliqué:

Usage préconisé: pas plus de 6 à 8 coups par jours, et coups devant être espacés d'au moins 20mn pas toute la journée! sans dépasser 10 jours consécutifs en une année dans la même zone.



Si le mode d'usage normal était appliqué on devrait attendre au moins 20 minutes pour entendre à nouveau une détonation, il y en aurait 8 par jour au plus car on ne doit pas le faire en continu: 3 coups par heure toute la journée fait en effet 36 coups.

Si le mode d'usage était appliqué ici, à CILAOS ça ne serait pas encore satisfaisant car 6 à 8 coups par jour fois plusieurs canons quelques part = trop et si c'est étalé dans la saison, ça sera aussi bien plus que 10 jours en cumul, et a "destination" des MÊMES oiseaux alors habitués (c'est pour cela que ça ne fonctionne pas!!!).



Ça ne marche pas, et NE PEUT PAS ICI marcher comme ça devrait!!! ce procédé n'est pas adapté à ces lieux, raison pour laquelle on devrait arrêter avec ces canons,.



Pour rappel il s'agit de canons directifs pour CHASSER LES OISEAUX dont l'onde sonore se propage bien plus loin que la zone à protéger, bien plus loin qu'avec les "pétards" omnidirectionnels classiques, le son part dans une direction privilégié avec une puissance bien plus forte. Autant que possible dans une direction choisie logiquement opposée à celle des habitations, et vu que le cirque de CILAOS est circulaire c'est en tapant contre un rempart immanquablement. Du coup, même si on ne perçoit pas directement la détonation quand si on n'est pas dans le champs de tir du canon, les échos reviennent perturber des zones calmes dans le cirque entier parfois plusieurs centaines de fois par jour..



IL Y A DES SOLUTIONS (bien sur, si on ne cherche pas de solution, il est facile d'affirmer qu'il y en a pas!!!)

Il y a les filets, il est aussi possible d'actionner des épouvantails sonores et animés PLUS EFFICACES tel que la moke en tole secouée avec des billes qui tapent dedans quand on qui tire sur les câbles, et sans une présence humaine pour actionner ce dispositif, l'élaboration d'un système de tirette automatique déclenchée par une électronique programmable est à la portée de travaux pratiques d'électromécanique d'un lycée!!!).



ÇA FAIT DES ANNÉES ET DES ANNÉES QUE CE SYSTÈME DE CANON EST UNE CALAMITÉ "de plus" alors que ça ne fonctionne pas bien, DEPUIS AU MOINS 2016 et QU'ON N'A PAS CHERCHÉ UNE ALTERNATIVE À PROXIMITÉ IMMÉDIATE D'UN SITE CLASSÉ PATRIMOINE MONDIAL HOT-SPOT DE LA BIODIVERSITÉ MONDIALE, tout comme avec la pollution des survols touristiques motorisés qui est un sinistre majeur...



Bien sur c'est un effort à faire un peu moins simple que juste oublier un canon automatique pour 3 semaines dans un champs et dénaturer les lieux (sous couvert que tout est permis du moment que "l'on travaille pour l’économie de l'ile" on s'en fout si ça dérange, et puisque les cilaosiens sont "gentils et tolérants" et que "les créoles aiment le bruit", "ça ne dérange que des zoreils qui n'ont qu'à rentrer chez eux"..): CILAOS n'est pas une poubelle dans laquelle on jette sans compter les "déchets" des "activités économiques", le bruit est une pollution même si "c'est propre",



Il est temps d'agir pour protéger la commune d'une évolution éradiquant son caractère naturel. La commune de Cilaos ne se réduit pas à une rue commerçante et à une foire, est dans un site sensible, un site classé. Son environnement N'EST PAS UNE ZONE INDUSTRIELLE!!!



Là où ce type de canon est utilisé avec succès, se sont des haut plateaux ou des plaines, équivalentes à des zones de La Réunion telles que zones agricoles du Tampon et de la Plaine des cafres, là où ça ne résonne pas. Au contraire Cilaos est une caisse de résonance entourées de remparts.



- On est dans un cirque de montagnes qui résonne: le type de lieux même où l'impact collatéral est le plus dramatique

- Cette nuisance ne concerne que des oiseaux qui connaissent déjà ce système, qui ne leur fait pas peur.



Du coup, il faut, pour obtenir un effet que soit une NUISANCE insupportable PAR RÉPÉTITION À GRANDE FRÉQUENCE puisque ça ne fait pas peur aux oiseaux, ce qui impacte du coup aussi le reste de la faune présente sur les lieux et plus loin encore, et les zones de ressourcement des humains, voir des extérieurs habités et plus loin, l'environnement d' oiseaux endémiques subissent non pas par un bruit violent et flagrant, mais celui d'un "chantier" qui n'en finit pas (de loin les coups de canons ressemblent plutôt à celui de grand coup de godet de pelleteuse dans une roche ou de gros cailloux jetés dans une benne d'un camion qu'on n'en finit pas de remplir)... bruit installé à répétition perturbant tout de même l'attention et qui est RÉPÉTÉ devenant ainsi une pollution sonore de fond cumulative s'ajoutant à celle des hélicoptères de la matinée. De plus les piafs déménagés du rempart d'en face du canon (là c'est un bruit violent pour eux, pourtant loin du champs à protéger) déménages et vont faire la guerre aux autres oiseaux endémiques pour s'installer ailleurs, provoquant une hécatombe d'oiseaux forestiers qui ne devraient pas être concernés par ces cultures.



Ce texte a été aussi, à quelques mots près envoyé à l'UNESCO, L'UICN, la SEOR, L'ARS, La Mairie, le Parc National...



RÉACTION? alors on oubliera à nouveau et on recommencera en 2024?! car ce système est approuvé par la chambre d'agriculture et "il faut protéger les revenus des agriculteurs", si "on ne fait rien" il n'y a pas de raison pour que ça change...