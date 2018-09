Les candidats doivent ranger les voitures sono à minuit !

La campagne électorale qui est ouverte depuis le lundi 3 septembre à zéro heure sera close ce samedi 22 septembre 2018 à minuit pour le premier tour.



Les treize candidats devront donc, dès ce samedi à minuit, mettre en sourdine voitures sono et meeting pour laisser le temps aux citoyens de réfléchir, s'il en est encore besoin, sereinement sur leur choix.



En cas de second tour, ce qui semble très probable à moins d'un sursaut citoyen, la campagne pourra reprendre son cours dès ce lundi 24 septembre à zéro heure jusqu’au samedi 29 septembre 2018, à minuit également, pour les deux candidats qualifiés pour le second tour.