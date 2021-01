La grande Une Les candidats des Anges agressent Joé Bédier

La police intervient à l’hôtel Mercure Créolia où sont logés les candidats de l’émission Les Vacances des Anges. C'est le maire de Saint-André, Joé Bédier, et son épouse qui ont été agressé par le candidat Ricardo. Par Gaëtan Dumuids / Pierrot Dupuy / Baradi Siva - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 14:30 | Lu 28332 fois





L’origine de la rixe a pour cause une photo. Joé Bédier qui fêtait l’anniversaire de sa fille a pris des photos pour immortaliser le moment. Une candidate s’est alors approchée du maire pour exiger que celui-ci arrête de la prendre en photo. Devant le refus du maire, d’autres candidats sont arrivés pour frapper le maire et sa famille.



Trois stars de la réalité sont supposées être impliquées dans la dispute : Ricardo, son ex Nehuda et Pauline Riitschiie arrivée aussi vendredi à La Réunion. Les 3 candidats impliqués à retrouver ici.



