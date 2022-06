A la Une . Les candidats Debout La France veulent prendre aux riches

​Debout La France sera représenté lors des législatives à La Réunion. Les circonscriptions 1, 2 et 3 sont pourvues de candidats qui sont pour beaucoup d’entre eux rodés aux joutes politiques. A l'heure où le gouvernement s'en va financer les futures retraites en les repoussant à 65 ans, ce qui ne serait qu'un début, DLF propose a contrario de taxer davantage les grands groupes et de rétablir l'ISF. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 14:34





Les électeurs de la circonscription 1, 2 et 3 auront dans leur bureau de vote les bulletins estampillés Debout la France respectivement au travers des bulletins de Sonny Welmant, Alix Méra et de Sandrine Moukine. Les deux premiers ont participé à beaucoup d’élections locales ces dernières années. En 2022, c’est sous la bannière DLF qu’ils inscrivent leur cheminement politique.



Ce qui a séduit Sonny Welmant dans ce parti, c’est qu’il laisse ses candidats ajuster les propositions nationales à l'échelle locale. De grands axes sont néanmoins tracés et se résument en cinq propositions fortes si d’aventure les électeurs venaient à les propulser à Paris.



En matière de retraite déjà, Debout la France appuie l’idée d’une revalorisation et d’un départ à l’âge de 62 ans. Les personnes en situation de handicap bénéficieraient également d'une revalorisation de leur allocation en même temps que le parti prône une individualisation des droits et non pas une prise en compte du foyer pour activer les aides.



En finir avec le "marchandage des contrats aidés"



Sur le front de l’emploi, le parti approuve l’idée d’un contrat universel pour les jeunes et ces contrats seraient mis à disposition des entreprises et non des collectivités, ajoute Sonny Welmant. Dans le même esprit, tous autour de la table espèrent mettre fin au "marchandage des contrats aidés" dans les collectivités en confiant leur fléchage à un service d’Etat. Le gouvernement serait aussi inspiré, selon eux, de "basculer les aides toujours proposées aux grandes entreprises, aux capitalistes", vers les "créateurs d'emplois que sont les TPE - PME". Alix Méra prend un exemple qui parlera à tout le monde : celui des grandes surfaces qui proposent des caisses automatiques. "Ces gens-là touchent le CICE !", ironise-t-il.



Taxer un peu plus les grands groupes



Selon la team DLF locale, la question de la vie chère, et de son corollaire le pouvoir d’achat, pourrait puiser sa résolution par "la taxation des géants du pétrole", comme a pu l'instaurer l'Angleterre par exemple et "le rétablissement de l’impôt sur la fortune".



Le quinté des mesures phares de Debout la France est conclu par un détour dans le secteur de "la santé, qui n’est pas un business", avec la création de 20.000 lits supplémentaires dans les hôpitaux, la suppression totale de l’obligation vaccinale et la rétroactivité du traitement non perçu par les personnels soignants suspendus, ajoute le Saint-Paulois Alix Méra, candidat de la circonscription 2, aux côtés de sa même suppléante qu’en 2017, la Portoise



Pour prendre un peu plus leurs distances avec les gros partis traditionnels "qui nous ressortent toujours les mêmes thématiques du logement, de l’emploi et du trafic routier" sans plus de résultats, Alix Méra défend l’idée d’un conciliabule réunissant l’ensemble des représentants de collectivités (Région, Département, mairies, interco) au travers d’assises territoriales. Son idée serait d’en finir avec les télescopages selon les couleurs politiques et donc des projets enterrés au moindre renouvellement d’assemblée. Il prend également en exemple le manque de "cohérence" entre les documents de planification que sont les SCOT ou les PLU ou entre les services de la CDPENAF, de la DEAL et de la Loi Littorale qui paralysent de plus en plus les initiatives, selon lui.



Des élus propres : "un sujet qui dérange"



Autant de raisons qui incitent Alix Méra, agent territorial à la mairie de Saint-Paul et syndicaliste, et Davilla Verdun, à promettre d’être "forces de proposition à l’Assemblée nationale".



L’une des premières pourrait viser tout simplement au statut même du parlementaire. "Il y a 577 députés mais souvent vous voyez 50 personnes dans l'hémicycle... Nous proposons que les indemnités soient versées en fonction du niveau de présence", instille Alix Méra. De même, il prône le fait qu’un député ne devrait avoir que ce mandat comme travail. D’où l’idée, selon lui, de passer d’un registre "de versement d’indemnités à celui d’un salaire" ainsi qu’une "limitation à deux mandats".



Enfin, pour redonner confiance en les élus, les candidats Debout La France veulent s’emparer du sujet de la moralisation de la vie publique. Le casier judiciaire d’un élu ne doit comporter aucune mention et lorsqu’il est pris par la patrouille, "un euro détourné devrait être égal à un euro remboursé", dit-il. "Je n’ai pas entendu parler de la moralisation politique. Ce sont des sujets qui dérangent", sait très bien Alix Méra qui déplore la différence de traitement entre "quelqu’un qui vole à un étalage et un élu qui détournera 1 million" mais qui sera quitte en étant "condamné à 10.000 euros".



La balle est dans le camp des électeurs. La formation d’un comité local de soutien à la candidature présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan avait été très tardive au mois d'avril. Ce comité avait été annoncé quatre jours avant le 1er tour… Depuis, la coordination semble meilleure entre le national et le local.Les électeurs de la circonscription 1, 2 et 3 auront dans leur bureau de vote les bulletins estampillés Debout la France respectivement au travers des bulletins de Sonny Welmant, Alix Méra et de Sandrine Moukine. Les deux premiers ont participé à beaucoup d’élections locales ces dernières années. En 2022, c’est sous la bannière DLF qu’ils inscrivent leur cheminement politique.Ce qui a séduit Sonny Welmant dans ce parti, c’est qu’il laisse ses candidats ajuster les propositions nationales à l'échelle locale. De grands axes sont néanmoins tracés et se résument en cinq propositions fortes si d’aventure les électeurs venaient à les propulser à Paris.En matière de retraite déjà, Debout la France appuie l’idée d’une revalorisation et d’un départ à l’âge de 62 ans. Les personnes en situation de handicap bénéficieraient également d'une revalorisation de leur allocation en même temps que le parti prône une individualisation des droits et non pas une prise en compte du foyer pour activer les aides.Sur le front de l’emploi, le parti approuve l’idée d’un contrat universel pour les jeunes et ces contrats seraient mis à disposition des entreprises et non des collectivités, ajoute Sonny Welmant. Dans le même esprit, tous autour de la table espèrent mettre fin au "marchandage des contrats aidés" dans les collectivités en confiant leur fléchage à un service d’Etat. Le gouvernement serait aussi inspiré, selon eux, de "basculer les aides toujours proposées aux grandes entreprises, aux capitalistes", vers les "créateurs d'emplois que sont les TPE - PME". Alix Méra prend un exemple qui parlera à tout le monde : celui des grandes surfaces qui proposent des caisses automatiques. "Ces gens-là touchent le CICE !", ironise-t-il.Selon la team DLF locale, la question de la vie chère, et de son corollaire le pouvoir d’achat, pourrait puiser sa résolution par "la taxation des géants du pétrole", comme a pu l'instaurer l'Angleterre par exemple et "le rétablissement de l’impôt sur la fortune".Le quinté des mesures phares de Debout la France est conclu par un détour dans le secteur de "la santé, qui n’est pas un business", avec la création de 20.000 lits supplémentaires dans les hôpitaux, la suppression totale de l’obligation vaccinale et la rétroactivité du traitement non perçu par les personnels soignants suspendus, ajoute le Saint-Paulois Alix Méra, candidat de la circonscription 2, aux côtés de sa même suppléante qu’en 2017, la Portoise Davilla Verdun, secrétaire départementale de l’UMP de 2013 à 2015 . L’ensemble des propositions présentées aux Français par DLF sont "réalisables", car leur soutenabilité financière a été "étudiée", explique l’équipe de candidats.Pour prendre un peu plus leurs distances avec les gros partis traditionnels "qui nous ressortent toujours les mêmes thématiques du logement, de l’emploi et du trafic routier" sans plus de résultats, Alix Méra défend l’idée d’un conciliabule réunissant l’ensemble des représentants de collectivités (Région, Département, mairies, interco) au travers d’assises territoriales. Son idée serait d’en finir avec les télescopages selon les couleurs politiques et donc des projets enterrés au moindre renouvellement d’assemblée. Il prend également en exemple le manque de "cohérence" entre les documents de planification que sont les SCOT ou les PLU ou entre les services de la CDPENAF, de la DEAL et de la Loi Littorale qui paralysent de plus en plus les initiatives, selon lui.Autant de raisons qui incitent Alix Méra, agent territorial à la mairie de Saint-Paul et syndicaliste, et Davilla Verdun, à promettre d’être "forces de proposition à l’Assemblée nationale".L’une des premières pourrait viser tout simplement au statut même du parlementaire. "Il y a 577 députés mais souvent vous voyez 50 personnes dans l'hémicycle... Nous proposons que les indemnités soient versées en fonction du niveau de présence", instille Alix Méra. De même, il prône le fait qu’un député ne devrait avoir que ce mandat comme travail. D’où l’idée, selon lui, de passer d’un registre "de versement d’indemnités à celui d’un salaire" ainsi qu’une "limitation à deux mandats".Enfin, pour redonner confiance en les élus, les candidats Debout La France veulent s’emparer du sujet de la moralisation de la vie publique. Le casier judiciaire d’un élu ne doit comporter aucune mention et lorsqu’il est pris par la patrouille, "un euro détourné devrait être égal à un euro remboursé", dit-il. "Je n’ai pas entendu parler de la moralisation politique. Ce sont des sujets qui dérangent", sait très bien Alix Méra qui déplore la différence de traitement entre "quelqu’un qui vole à un étalage et un élu qui détournera 1 million" mais qui sera quitte en étant "condamné à 10.000 euros".La balle est dans le camp des électeurs.