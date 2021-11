Les candidates de Miss France à La Réunion : Quel protocole sanitaire ?

Les reines de beauté venues des quatre coins de la France sont toutes depuis ce matin à La Réunion. Les 29 candidates à Miss France ont été accueillies sur le tarmac de l'aéroport Roland Garros peu après 10 heures par un groupe de maloya.Les concurrentes vont parcourir La Réunion pendant 6 jours. Elles vont se rendre sur les plages comme dans les hauteurs de l'île. Les jeunes femmes vont multiplier les tournages dans les lieux les plus beaux de notre département. Ces images seront par la suite diffusées lors de l'émission du couronnement de la prochaine Miss France 2022 (qui pourrait bien être Dana Virin, si l'on se fie à l'instinct d'Azuima Issa).Mais La Réunion est actuellement touchée par une quatrième vague de coronavirus. Plus de 1.300 nouveaux cas ont été recensés en une semaine selon le dernier point des autorités . De nouvelles mesures restrictives sont entrées en vigueur en début de semaine.Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion, assure que le protocole sanitaire est respecté à la lettre : "Au niveau de la sécurité sanitaire, on a été très stricts ! Toutes les personnes qui viennent, il y a une délégation de 78 personnes. Il y a les 29 Miss, le staff de TF1, les journalistes de métropole et toute l'équipe d'encadrement. Toutes les personnes ont été vaccinées et tout le monde a fait un test PCR avant de venir. Le masque est obligatoire partout. Pendant les tournages, on va faire attention aux gestes barrières, à la distanciation sociale."