Les candidates de Miss Earth ambassadrices du développement durable

Le Conseil départemental a organisé ce jeudi une conférence sur le thème de "la gestion de nos énergies et la valorisation des énergies renouvelables". Une conférence animée par des invitées de marque: Miss Earth Fire 2017, la Russe Lada Akimova et Miss Earth 2017, Karen Ibasco des Philippines, en présence de lycéens, de collégiens et de membres du Conseil départemental des jeunes.



Pour Yvette Duchemann, conseillère départementale, cette conférence est "l'occasion de faire passer des messages à nos collégiens et lycéens et aussi à leurs équipes éducatives". "En matière de développement durable, nos enseignants pratiquent cet enseignement de façon exemplaire", ajoute-t-elle. Objectif : "échanger les idées, promouvoir ces jeunes filles qui vont participer au concours Miss Earth et continuer dans notre travail de transmission de valeurs".



Samuel Irlepenne sur place