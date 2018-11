Les campus de l'Université restent fermés ce mardi

En raison, des fortes perturbations de ce jour sur le réseau routier et en l'état actuel de la situation qui continue à se dégrader,



Par mesure de précaution et afin de garantir la sécurité de ses usagers, du personnel, au regard du nombre de personnes ne pouvant se déplacer, Monsieur le Président de l'Université de La Réunion ainsi que Monsieur le Président du Conseil académique en accord avec Madame et Messieurs les directeurs de composantes ont pris la décision de maintenir la fermeture de l'établissement et de reporter tou(te)s les examens/évaluations prévu(e)s demain mardi 20 novembre 2018.



De ce fait, tous les sites de l'Université de La Réunion seront fermés demain et ce jusqu'à nouvel ordre :



· campus du Moufia,



· campus du Parc Technologique Universitaire,



· campus de la Victoire,



· campus de Bellepierre,



· campus du Tampon,



· campus de Terre-Sainte,



· station du Maïdo



Sont concernés par cette mesure de fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) et événements de toutes les facultés, Écoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l'Université de La Réunion, tous sites confondus.