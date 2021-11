Les campagnes de sensibilisation et de recrutement à l’honneur au Marché forain de Saint-Paul

L’occasion pour la population de se renseigner sur les modalités du tout nouveau bureau de recrutement de la Légion Étrangère et de passer les tests à La Réunion, de découvrir avec les membres de l’association du Kaz Oté Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie les différents dispositifs gratuits tout au long de l’année pour soigner les addictions et d’apprendre les actions du Secours Catholique France qui compte actuellement plus de 300 bénévoles à La Réunion et de faire un don pour participer à la collecte nationale.



Des stands variés, mais qui partagent tous un point commun, la volonté de défendre une cause qui leur est propre.