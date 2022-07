Rubrique sponsorisée Les cafés des Brûleries de la Fournaise arrivent en grandes et moyennes surfaces

Depuis plus de 30 ans, les Brûleries de la Fournaise sélectionnent des fèves aux arômes uniques et intenses. L'étape sacrée de la torréfaction du café est réalisée par des spécialistes torréfacteurs au savoir-faire unique. Tous ces cafés moulus, en grains ou en capsules 100% végétales arrivent maintenant en grandes et moyennes surfaces à La Réunion, pour le plaisir de tous les amateurs de vrai bon café.

Par Zinfos974 - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 09:24





Depuis cette semaine le torréfacteur réunionnais a déjà investi les gondoles des magasins Carrefour* Hyper et Super. Une première étape pour ces grands cafés avant d'être commercialisés dans la totalité des enseignes dans les prochains mois.



La marque péi a également choisi de revoir son identité, se parant d'un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Comme l'explique Anthony Renaud, le gérant des Brûleries de La Fournaise, ce développement était nécessaire : " A la suite de la crise liée à la Covid 19, nous avons choisi de nous positionner sur de nouveaux marchés comme la distribution automatique et la grande distribution qui marquent un réel tournant pour l'entreprise ".



Ce tel savoir-faire va de plus bientôt s'exporter.



* Le 1er, 2, 8 et 9 juillet des animations dans les magasins Carrefour permettront de remporter 12 machines à café

https://www.lesbruleriesdelafournaise.fr/

