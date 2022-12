A la Une . Les cabinets médicaux de l’île en grève du 24 décembre au 5 janvier

A l’appel du Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SMLR), les cabinets des généralistes vont fermer leurs portes du 24 décembre au 5 janvier. L’organisation syndicale demande notamment une revalorisation des tarifs des consultations. Les gardes ne seront pas assurées durant cette période. Par La rédaction - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 14:26

Après un premier mouvement début décembre, les médecins généralistes remettent le couvert pendant les fêtes. Du 24 décembre au 5 janvier, les cabinets libéraux sont appelés à baisser le rideau.



“Il s’agit de s’opposer à une dégradation permanente depuis 20 ans de la médecine libérale programmée pour disparaître. Les médecins libéraux réclament des honoraires de consultation décents à hauteur de la moyenne européenne, incitatifs à devenir médecin libéral, indispensables au retour d’une médecine de qualité. Soit une médecine dispensée d’actes administratifs chronophages voire inutiles, dégageant du temps médical, rassurante et responsabilisante pour les patients génératrice d’économie en santé”, note le docteur Humbert Goujon, président du SMLR (Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion).



“Les Réunionnais se doivent hélas d’être informés d’un transfert dangereux pour leur santé des compétences des médecins libéraux aux infirmiers, sage- femmes et pharmaciens habilités désormais à faire des diagnostics et prescrire, ce qui ne fera que décourager davantage les jeunes pour des études de médecine. Le SML Réunion recommande aux médecins libéraux réunionnais , privilégiés du fait d’un tiers-payant généralisé exclusif à la Réunion, une solidarité indispensable sans faille exemplaire envers leurs confrères métropolitains”, poursuit le médecin.