Les cabines décollent !

Vous pouvez désormais voir circuler les premières cabines de téléphérique dans le ciel de Saint-Denis pour des phases d'essai. Toutefois, à ce stade, les cabines seront vides de tout occupant, personne n'étant autorisé à les emprunter pendant cette phase de test.





Très sûr, le transport par câble est soumis à une réglementation très proche de celle du transport aérien. Des services spécialisés tels que le très officiel STRMTG, Service Technique des Remontées Mécaniques et Transports Guidés basé à Grenoble, scrute les différents éléments techniques, procédures et dispositifs divers pour la mise en circulation du téléphérique Chaudron / Moufia / Bois de Nèfles. Les équipes dédiées se succèdent depuis des mois sur le chantier. Qui pour le câble, qui pour les pylônes et les gares, qui pour l’équipement des cabines …



Les essais sur le câble en lui-même ont déjà commencé. Des spectateurs attentifs ont pu déjà le voir tourner à vitesse réduite à certains moments ces derniers jours. Cette étape consiste à vérifier si le câble passe bien où il doit passer, sur les pneus, les galets, sur les pylônes et dans les gares. C’est l’étape de l’alignement.



Une fois ces minutieux réglages effectués l’équipe travaux est passée à l’étape suivante, celle de l’équilibrage et des réglages mécaniques. 4 cabines, vides, font le parcours tronçon par tronçon, à quai, sortie de gare, passage de pylône puis entrée de gare, à quai, jusqu’à pouvoir faire la boucle dans son intégralité.



Ensuite les 46 cabines vides seront mises en ligne, il s’agira alors, entre autre, d’assurer la synchronisation entre les cabines.

On passera à l’étape des essais en charge avec des cabines lestées. 23 d’entre elles seront remplies de bâches à eau d’une capacité de 700 litres chacune, soit le poids moyen de 10 personnes de 70 kilos. Des tests à différentes vitesses ainsi que des essais de freinage seront effectués à ce stade.



Cette batterie de tests est effectuée par le constructeur. Elle durera au moins 3 semaines.







Viendra ensuite le temps des essais réglementaires à la charge du STRMTG qui résultera à l’avis permettant la livraison du système à la Cinor.



Celle-ci confiera alors le téléphérique à l’exploitant qui pourra entamer sa marche à blanc, dernière étape avant la mise en service au public.



