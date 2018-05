La grande Une Les bus et autocars interdits sur la route du volcan





Des pics d’affluence sont notamment attendus les 7, 10, 11 et 12 mai de 16h à 23h. "L’état dégradé de la route à certains endroits génère des perturbations supplémentaires de circulation et des délais d’accès importants sont donc à prévoir", prévient la préfecture.



En cas de difficultés particulières de stationnement ou de perturbation, la circulation pourra être fermée temporairement au départ de la route forestière.



Tout manquement à cette interdiction fera l’objet d’une verbalisation par la gendarmerie.



Le préfet fait donc appel "à l’esprit civique de chacun" et rappelle que :

- la libre circulation doit être laissée dans les deux sens, les services de secours pouvant avoir à intervenir très rapidement

- les règles du Code de la route s’appliquent sur la route forestière du volcan

- le co-voiturage privilégié.



Par ailleurs, la couverture téléphonique est dégradée sur le site. En revanche, depuis jeudi 3 mai, l’opérateur SFR a rétabli le fonctionnement de ses sites mobiles 2G sur le volcan, permettant de passer et recevoir des appels voix.



