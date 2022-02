Cyclone - Batsirai Les bus du réseau Car Jaune ne circuleront plus à compter de 16h

Suite au déclenchement de l'Alerte Rouge, les derniers départs des lignes du réseau Car Jaune de ce jour se feront à 16h au plus tard. La reprise du réseau s'effectuera en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et de l'état du réseau routier. Par NP - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 15:25