Les bourses étudiantes vont augmenter dès la rentrée prochaine

Par GD - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 07:00





Ce n'est certainement pas la panacée, mais cela va mettre un peu de beurre dans les épinards. Les montants des bourses sur critères sociaux, attribuées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), vont à nouveau être revalorisés, après avoir connu une augmentation de près de 4 % en septembre dernier.Cette nouvelle découle de la publication, le 13 avril dernier, de deux arrêtés au Journal officiel. Ces textes fixent les nouveaux montants des bourses pour l'année universitaire 2023-2024, tandis que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier demeurent inchangés.Les bourses, véritable soutien financier pour les étudiants les plus défavorisés, sont attribuées en fonction des ressources des foyers. Cette année, les plafonds de ressources pris en compte ont été revus à la hausse. Le barème, établi en se basant sur le revenu brut global de l'année 2021, indiqué sur l'avis d'imposition ou de non-imposition de 2022, ainsi que sur les points de charge, a été ajusté. Ces derniers sont attribués selon le nombre d'enfants à charge (4 points de charge par frère ou sœur inscrit dans le supérieur, 2 points pour les autres) et en fonction de la distance entre le lieu de résidence et d'études (1 point de charge pour une distance entre 30 et 249 km, 2 points au-delà).Le système de bourses comprend huit échelons, allant de 0 bis à l'échelon 7, chaque échelon correspondant à un montant annuel de bourse. Grâce à une nouvelle mesure de transparence, il est désormais possible d' estimer le montant de sa bourse sur le site internet du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires). Les montants varient entre 1454 € pour l'échelon 0 et 7602 € pour l'échelon 7.Il convient de noter que la bourse d'enseignement supérieur est versée en dix mensualités, de septembre à juin, le 5 de chaque mois, à partir d'octobre. Toutefois, le paiement de la première mensualité, prévue pour le mois de septembre, interviendra à la fin du mois d'août pour les étudiants dont le dossier social étudiant, y compris l'inscription administrative, aura été finalisé avant le 25 août.La demande de bourse s’effectue en ligne entre le 15 janvier et le 15 mai précédent la rentrée universitaire en remplissant un dossier social étudiant sur le site Messervices.etudiant.gouv.fr . Même après la date limite, il est toujours possible d’effectuer une demande, cependant les délais de traitement et le versement de la première mensualité seront rallongés