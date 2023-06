Les bons plans Ticket Péi à Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu lance les « Tickets Péi » pour profiter d’offres avantageuses dans les commerces de proximité du centre-ville de #SaintLeu !Vous résidez à Saint-Leu ? Alors profitez des réductions offertes par les « Tickets Péi » lors de vos achats ! Cette initiative vise à récompenser les achats locaux et à soutenir les acteurs économiques du centre-ville de Saint-Leu. Vous pouvez obtenir trois tickets d’une valeur de 5 euros chacun à utiliser chez les commerçants participants.C’est simple ! Rendez-vous sur le site ticket-pei.fr pour télécharger vos trois tickets. Une fois en votre possession, saisissez le code du commerçant correspondant sur votre smartphone. Lorsque vous vous rendez chez un commerçant partenaire du centre-ville de Saint-Leu, présentez votre ticket et bénéficiez de la réduction sur votre achat. C’est aussi facile que ça !Une carte des commerçants partenaires est disponible en ligne pour vous aider à trouver les endroits où vous pouvez profiter de cette offre.Soutenez les commerces locaux et réalisez de bonnes affaires en profitant des « Tickets Péi » !Ne manquez pas cette belle opportunité !Retrouvez plus d’informations sur : https://saintleu.ticket-pei.fr/