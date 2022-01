Les bonnes résolutions

#LeDébatDuCouvreFeu se penche aujourd'hui sur cette tradition qui semble être bien moins populaire alors que le monde entier fait face à une crise sanitaire depuis maintenant près de deux ans. Une situation qui permet plus difficilement de se projeter sur l'année 2022...



Faire plus de sport, arrêter de fumer ou embaucher Taïkun comme caméraman. On réfléchit tous à prendre des résolutions pour la nouvelle année. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?



Donnez votre avis en commentaire :