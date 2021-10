La grande Une Les boîtes ont rouvert : Quel est votre hymne de soirée ?

Les discothèques accueillent de nouveau les fêtards depuis une semaine. Quels sont les tubes que vous allez écouter sur la route ou en dansant (avec un masque) sous les boules à facettes ? Par Baradi Siva - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 15:13

Les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes la semaine dernière. Les files d'attente se sont reformées sur les trottoirs des établissements de nuit, les stroboscopes et les platines ont repris du service. Elément indispensable pour la soirée : la musique.



Que ce soit pour rythmer la préparation et le choix de tenues, ou pour s'ambiancer en route vers les boîtes, ou une fois à l'intérieur, un verre à la main, quel sera le tube qui vous fera le plus vibrer ?



Pour vous aider à choisir, on fait un tour d'horizons des dernières sorties musicales à La Réunion :

(Comme précisé plus haut la sélection ne compte pas uniquement les chansons qui pourraient passer en boîte)





































Les jauges vont être réévaluées à la hausse dans les prochains jours. Une bonne nouvelle durant les vacances scolaires, mais de nombreuses mesures sont toujours en vigueur. Il faut le Pass sanitaire pour être accepté en boîte, en plus de passer le contrôle du physionomiste. Il faut aussi porter son masque dès qu'on quitte sa table.



