Les boîtes de nuit resteront fermées jusqu'à fin janvier

Une réunion s'est tenue à Paris entre le gouvernement et les syndicats des métiers de la restauration et de la nuit. Jean Castex avait annoncé début décembre que les discothèques allaient devoir fermer leurs portes jusqu'à début janvier.



Mais suite à la dégradation de la situation sanitaire dans toute la France, le Premier ministre a dévoilé de nouvelles restrictions décidées lors du Conseil des ministres. Les rassemblements et les concerts sont interdits pendant 3 semaines durant le mois de janvier. D'autres mesures, comme l'interdiction de boire ou de manger dans les transports ou dans les cinémas, ont été annoncées.



Jean-Baptiste Lemoyne est un membre du gouvernement chargé du tourisme mais aussi des PME. Il était l'invité de France Inter ce matin. Il a expliqué que les restrictions annoncées par Jean Castex concernaient aussi les boîtes de nuit : "Le 3 janvier, comme les autres secteurs, pour 3 semaines, il y aura la reconduction de la fermeture qui les concernaient."