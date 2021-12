Les boîtes de nuit font le plein avant la fermeture

Les boîtes de nuit doivent fermer leurs portes à partir de vendredi matin. Les activités de danse seront aussi interdites dans les bars et autres établissements . Les acteurs du monde de la nuit se sont donc mobilisés pour organiser des grosses soirées mercredi et jeudi soir.Les jeunes ont répondu présents, notamment au Beach Club pour la soirée Kartel Prod. D'autres boîtes de nuit ont accueilli du public mercredi soir, comme La Villa pour la soirée "Villa ou Shatta".DJ Skam, l'organisateur de la soirée Kartel Prod, déplore la fermeture prochaines des boîtes de nuit : "J'espère que la fermeture ne durera que 4 semaines et qu'elle ne sera pas prolongée. C'est dur pour tous les métiers, barmans, agents de sécurité..."Les gendarmes étaient mobilisés autour des boîtes de nuit de Saint-Gilles. Ils ont notamment procédé à un double contrôle des pass sanitaires des clients via la vérification des identités, et ont assuré l'ordre toute la soirée.