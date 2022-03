Les boîtes de nuit dansent à nouveau mais gardent le masque

Pour profiter d’une piste de danse et d’un verre sans aucune restriction, il faudra encore patienter. Les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes hier soir mais les professionnels du secteur ne crient pas encore victoire.



Seul un tiers d’entre eux ont choisi de remonter le rideau baissé depuis trois mois.



Depuis ce 18 mars, les ERP de type P, c’est-à-dire les discothèques, peuvent de nouveau accueillir du public sans restriction de jauge. L’accès à ces établissements, où la pratique de la danse est de nouveau possible, demeure conditionné à la présentation d’un passe vaccinal valide et le port du masque y reste obligatoire, que ce soit en intérieur ou en extérieur.



De même, les concerts debout sont de nouveau autorisés en intérieur comme en extérieur dans les établissements soumis au passe sanitaire mais le port du masque y est également imposé.