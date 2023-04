A la Une .. Les bénévoles au chevet d'Emma pour assurer sa tranquillité lors de sa ponte

La tortue Emma poursuit sa saison de ponte, rapporte Kélonia, qui fait le point sur les aventures du reptile à la manière d'une série. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 16:55

Emma Saison 6* Episode 7 : Un grand merci aux bénévoles



Résumé des épisodes précédents: Malgré une grave blessure et avec un an de retard, la tortue Emma poursuit sa saison de ponte.



Cela demande une logistique bien rodée, mais surtout de pouvoir mobiliser suffisamment de volontaires pour garantir une présence sur la plage durant toute la période nécessaire. La surveillance commence 2 jours avant la date prévisionnelle de ponte et doit pouvoir être maintenue durant 5 nuits. En tout cas jusqu’à la ponte effective de la tortue. Car il ne s’agit pas d’une science exacte et les intervalles inter-ponte peuvent varier de quelques jours. Et chaque montée sur la plage n’aboutit pas forcément à une ponte.



La surveillance commence une heure après la tombée de la nuit et jusqu’aux premières lueurs de l’aube. L’équipe sur la plage est fixée à 6 personnes maximum dont un chef de ronde qui maitrise les étapes de la ponte et saura donner le signal de s’approcher pour observer la ponte sans risquer de gêner la tortue.



Cette observation est la récompense de nuits passées à attendre, souvent en vain.



Mais des règles précises doivent être respectées. Pas de lumière et bruits minimum. Lorsque le chef de ronde l’autorise, les volontaires pourront s’approcher et observer la ponte avec une lumière rouge uniquement.



C’est l’association CEDTM qui mobilise les bénévoles qui vont s’inscrire sur le planning avec chaque nuit un chef de ronde. Sans ces bénévoles, impossible d’assurer une surveillance correcte de la plage durant toute la saison de ponte qui va durer plusieurs mois.



Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.



*Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans. Mais la saison 6 a faillit ne pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide. Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée. "Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence! » **cet épisode est le seul où une date est donnée!