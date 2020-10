Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Les bénéficiaires du RSA sensibilisés aux métiers des Services à la Personne, une filière à fortes potentialités Ce jeudi 15 octobre, une réunion d'informations en direction des bénéficiaires du RSA autour des opportunités professionnelles offertes par les métiers de Services à la Personne et le dispositif départemental R+ a été organisée par le Département de La Réunion et la Mairie de Saint-Denis, avec le partenariat des acteurs concernés (IRSEPOI, CFA, FEDESAP, Club ESAP).

Les bénéficiaires du RSA, invités sur la base de leurs profils et du volontariat, ont été sensibilisés aux nombreuses formations proposées dans le domaine de l'Aide à la Personne, une filière à fortes potentialités compte tenu de l'accélération du vieillissement de la population réunionnaise.



Selon la Fédération Française Des Services A la Personne et de Proximité (FEDESAP), 400 000 emplois ont été créés dans ce secteur ces 10 dernières années en France dont plus de 18 000 à La Réunion. Ce rythme de développement devrait se maintenir avec près de 5 000 créations d'emplois attendues dans notre île.



Ce vieillissement a pour conséquence de nouveaux défis à relever, en matière de prise en charge de la dépendance et de développement d'offres de services. Il crée des besoins à satisfaire en termes de services à la personne et des perspectives de croissance d'activités et d'emplois.



La Collectivité départementale est doublement intéressée par le développement de ces métiers, au titre de ses compétences légales, tant en matière de soutien à l'autonomie des personnes âgées que d'insertion des jeunes et des bénéficiaires du RSA. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une formation leur permettant d'évoluer à terme dans les métiers porteurs des services à la personne.



Les services du Département ont pu rappeler la mise en place du dispositif R+, l'Allocation d'insertion et de retour à l'emploi qui permet de cumuler allocation et revenus d'activités. Lancée fin juillet 2020, grâce au travail partenarial entrepris avec l'Etat et la CAF, cette allocation a été mise en place pour faciliter l'insertion durable des Réunionnais. L'objectif est double. D'abord, encourager les publics que le Département accompagne, à intégrer un parcours d'insertion durable, avec l'ambition d'un taux de sortie positive supérieur à 50 %. L'autre objectif, permettre la perception d'un revenu motivant grâce au cumul du salaire et de l'Allocation R+, ce qui améliore le pouvoir d'achat des bénéficiaires.



Cette Allocation est le fruit d'un engagement actif et collectif entre le Département, l'Etat, la CAF, le CNARM, Pole Emploi, la Chambre d'Agriculture, les membres du réseau Points Chances ou encore le CFA Services à la personne. Pour tous renseignements sur R+, un numéro vert : 0 801 900 330 (service et appel gratuits).



Les séquences d'informations sont organisées du 15/10 au 04/11



Secteurs Nord et Est à la salle polyvalente de Saint-Denis les 15/16/19/20 octobre.

Secteur Ouest au Village de Corail les 21 et 22 octobre

Secteur Sud/Est au Kiosque de la Plaine des Cafres les 23/26/27/28 octobre

Secteur Sud/Ouest à l'Université du Tampon les 29 et 30 octobre et les 2/3/4 novembre.





