Les bénéficiaires des APL vont encore perdre 5€

Les APL ne seront pas revalorisées le 1er octobre prochain, contrairement aux années précédentes, ce qui représentera un manque à gagner de 5€ en moyenne pour les allocataires.



Les APL ont en effet toujours été indexées sur l'indice de référence des loyers sauf exceptionnellement en 2012, sous Nicolas Sarkozy. François Hollande avait rétabli ce principe lors de son arrivée à l'Elysée.



Selon Manuel Domergue, le directeur d'études de la Fondation Abbé Pierre, la mesure est d'autant plus injuste que "comme c'est en pourcentage, ça touchera plus ceux qui ont beaucoup d'APL, c'est-à-dire les très pauvres et les familles nombreuses".



Les aides au logement, qui atteignent en moyenne 260 euros par mois selon les calculs de BFMTV, sont révisées en fonction de l'indice de références des loyers, l'IRL. L'indice correspond à "l'inflation moyenne des douze derniers mois (hors tabac et loyers)".



Comme l'indice devait augmenter de 1,8%, le gel des APL constitue donc un manque à gagner de 4,68 euros pour les allocataires cette année.