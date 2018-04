A la Une . Les belles prises des policiers au Chaudron





Parmi elles, un commerce est dans le viseur pour ouverture illicite de débit de boissons. Une dizaine d’infractions ont par ailleurs été relevées dans d’autres débits de boissons situées dans le même quartier du Chaudron.



Deux ivresses sur la voie publique va aussi entraîner une procédure administrative à l’encontre des gérants qui ont servi les deux personnes concernées.



Le rayon d’action des policiers ne s’est pas limité aux débits délivrant de l’alcool. Des contraventions routières ont été dressées sur les 2 et 4 roues. Deux délits ont été constatés.



Lors de leur banal contrôle d’identité, 3 infractions à la possession de stupéfiants, plus une infraction pour port d’arme ont aussi été relevées. Les quatre personnes concernées ont été interpellées.



Les auteurs des jets de liquide dangereux sur les policiers en voie d'identification



Toujours dans leur contrôle de routine sur la voie publique, les policiers ont reconnu l’auteur d’une tentative de vol avec violence qui a eu lieu hier à Saint-Denis.



La brigade anti-criminalité, la compagnie départementale d’intervention, le groupe de sécurité et de proximité, le groupe de sécurité routière mais aussi la cellule de la police administrative crée en septembre 2017, et qui a vocation à contrôler les débits de boissons, sont les unités ayant participé à cette opération d’ampleur.



Le commissaire Jérôme Besse, commandant le SIAAP (Service d'intervention, d'aide et d' assistance de proximité), rappelle que ce type d’opération sera menée de manière récurrente, dès lors qu’il sera porté atteinte à l’intégrité des forces de l’ordre, en plus des actions préventives menées au quotidien par le commissariat subdivisionnaire du Chaudron.



