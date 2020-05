A la Une . Les bazardiers mécontents de l'organisation des marchés forains sur St-Denis Par LG - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 16:17 | Lu 360 fois





La tension est montée de quelques degrés peu avant 14H lorsqu’ils ont appris, par la voie d’un policier municipal, que l’élu qu’ils attendent de rencontrer, ne pourra recevoir leurs doléances que demain mardi à 16H.



"Déjà zot i demand a nou d’avoir les mesures de sécurité sanitaire. Toilettes na point alors mi vois pas comment bana i peut demande a nou des mesures sanitaires. Deuxièmement, nou arriv sur l’emplacement du marché forain avec des palettes de légumes, et nou na point le droit de rouler sur le terrain (de rugby, ndlr). Na point aucun transpalette qui peut roule dessus", déplore Jimmy Deruisseau, bazardier originaire de Sainte-Suzanne.



La litanie des reproches n’est pas terminée. En habitué, Jimmy Deruisseau rappelle que "[son] emplacement d’avant était sur le bitume en haut. On était séparés de 3 mètres entre bazardiers. Là aujourd’hui on est séparés de deux mètres, c’est tout l’inverse de ce que demande la préfecture", ironise le marchand de légumes. Une distance qui limite donc le nombre de participants, ce qui fait dire au professionnel que "zot i fait respect les règles quand i arrange a zot".



De ce fait, il déplore la sélection effectuée sur les bazardiers qui obtiennent l’autorisation d’avoir un carreau. Une sélection qui s’est faite, à l’entendre, via la présence des bazardiers sur le dispositif spécial confinement des



"On nous a imposé des micro-marchés installés dans la cour des écoles. Beaucoup n’ont pas pu faire les micro-marchés et maintenant ils utilisent ça contre nous en disant que ceux qui n’ont pas fait de micro-marchés perdent leur place initiale. Je suis d’accord mais personnellement j’ai un camion de douze tonnes et i mette à moin Bois-de-Nèfles, comment mi tourne avec un camion de 12t en l’air là bas ? Ma bien demande a li de mettre à moin sur une autre école, i fait deux mois mi attende la réponse", rouspète le bazardier.



