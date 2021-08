Revenir à la Rubrique CASUD Les batteries de véhicule temporairement refusées dans les déchèteries de la CASUD

Je vous remercie de trouver ci-après le communiqué de presse relatif aux batteries de véhicule temporairement refusées dans les déchèteries de la CASUD.





Tout dépôt sauvage est strictement interdit et est passible de sanctions. L’Association de Traitement des Batteries de la Réunion (ATBR) a informé ses partenaires qu'elle est contrainte de stopper les collectes des batteries usagées. En effet, la crise sanitaire mondiale affecte fortement les transports maritimes et, de ce fait, les navires au départ de La Réunion ne prennent plus les conteneurs de déchets dangereux.La CASUD informe donc les usagers de ses 4 déchetteries implantées sur son territoire (Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Philippe et Saint-Joseph) que celles-ci ne pourront plus accepter, à partir de , les batteries qui y seraient apportées.La CASUD rappelle toutefois qu'à chaque achat d'une batterie neuve, le vendeur est tenu de récupérer l'ancienne.





