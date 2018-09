Les bâtiments historiques "Le Barachois" font peau neuve sous l'impulsion de Cirano Group

Qui se rappelle l'époque de FR3, RFO, ou encore de Réunion Première, de ces fameux bâtiments devenus historiques ? Ces bâtiments abritant, à l'époque, l’ancienne caserne d’artillerie de Saint-Denis reprennent vie et sont devenus le fief de Cirano Group, un groupe multimédia qui abrite notamment les radios NRJ, EXO Fm, RFM... ainsi que le Studec, l'école des médias de l'océan Indien.



C’est devant une pléiade d’invités que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du nouveau site "Le Barachois" qui accueille un vrai collectif polyvalent : radios, internet, cinémas et dans quelques mois un espace culturel et événementiel muni de salles de spectacles pluridisciplinaires dédiées à la musique, à la danse, au théâtre…



Mais ce n’est pas tout, Mario Lechat, président de Cirano Group, a annoncé qu’il y aura également une belle terrasse et un restaurant qui prônera la vente de produits péi.



Après plus de 7 ans d’abandon, le site le Barachois retrouve sa voix…