Les bateaux réunionnais menacent la survie des tortues

Les tristes découvertes se multiplient, dans l'océan. Une femelle tortue blessée a encore été aperçue au large de notre île. En cause, très certainement une collision avec un bateau. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 10:40

Une femelle adulte a été aperçue ce jeudi par des plongeurs avec une profonde blessure sur la carapace et le train arrière paralysé. "Difficile de trouver les mots face à cette accumulation des tortues blessées par des bateaux…", déplore Kélonia, informé de la situation.



"Surtout que cette grosse femelle ne participera pas au renouvellement des populations de tortues en raison de la paralysie du train arrière, qui à minima, ne lui permettra pas de monter sur la plage, ni de creuser un nid", poursuit le centre de soins.



Et de rappeler : "Dans le contexte réunionnais avec seulement 2 femelles qui viennent pondre sur nos plages, chaque accident de ce genre a un impact énorme sur la survie de l’espèce à moyen terme."





