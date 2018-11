Les barrages seront-ils levés jeudi ?

Le groupe des gilets jaunes qui représente 22 barrages, essentiellement dans le sud de l’île, s’interroge sur la tenue à adopter ce jeudi sur les routes. Faut-il maintenir les blocages ou lâcher du lest pour permettre à l’activité économique de souffler un peu et à la ministre Annick Girardin de venir à leur rencontre ce jeudi.



"J’ai vu qu’un message a été lancé sur les réseaux sociaux (en début de soirée, ndlr) appelant à lever les barrages jeudi. Je n’ai pas encore eu l’occasion d’en parler avec les autres", indique Aurore Rudy, membre d'une branche des Gilets jaunes dont fait partie Martine, celle qui avait annoncé dimanche dernier un durcissement des barrages pour la journée de lundi.



"Il y aura toujours des blocages"



"J’ai eu quelqu’un des renseignements généraux. Des rencontres sont prévues avec la ministre, mais il n’y aura personne du 17ème et 19ème km du Tampon. Les personnes présentes à la Tour des Azalées ne nous représentent pas", indique Aurore. Un éclatement des sensibilités qui n'aide décidément pas à y voir plus clair pour l'instant.



Mais l’essentiel semble pourtant avoir été fait selon elle. "Nous, on a déjà rencontré le sous préfet et soumis nos revendications. Tant qu’elles sont relayées à la ministre, ça ne nous dérange pas (s’ils ne sont pas invités à rencontrer la ministre directement, ndlr)".



Elle ajoute néanmoins, comme une pointe de déception des différents groupes qui se sont formés : "On déplore la manière de certains qui ne sont pas très représentatifs du mouvement et qui s’octroient la parole".



Ce mercredi à 19H30, Aurore nous annonce finalement que le tour de table avec les membres de son groupe de gilets jaunes a été acté. "Nous ne serons pas représentés demain pour le Tampon. C'est un délégué de quartier et un syndicat qui y seront...", affirme-t-elle. "Il y aura toujours des blocages", a donc décidé son groupe qui a donc la main sur une vingtaine de barrages.