Les bancs de l’amitié fleurissent à Saint-Paul

Les membres du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes poursuivent leur déploiement des bancs de l’amitié dans les écoles. Après l’école primaire Paul Julius BÉNARD, c’est au tour de l’école primaire de Rocquefeuil d’accueillir ce banc spécial. Le but de ce banc est multiple : il offre un espace d’accueil pour les enfants qui se sentent seuls, tristes, timides ou tout simplement isolés, ainsi que pour les nouveaux élèves. S’asseoir sur ce banc envoie un message aux autres élèves, leur indiquant qu’ils peuvent venir s’asseoir avec un camarade pour discuter, se soutenir ou l’inviter à jouer. Ce dispositif contribue à renforcer la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à un groupe. Croire en ses capacités permet de mieux gérer ses émotions et d’atteindre ses objectifs. La confiance en soi est bénéfique pour la réussite, la prise de décision et la résilience. Les jeunes du CCCEJ sont accompagnés par les enfants de la garderie périscolaire de l’association Réseau Jeunesse de l’Ouest (RJO), qui participent également à cette belle initiative.