Les baleines à bosse sont de retour !

Les baleines à bosse migrent chaque année depuis l'Antarctique vers les eaux tropicales plus chaudes pour mettre bas et s'accoupler.



Les premiers grands cétacés sont généralement visibles en juin, de façon sporadique, le gros des troupes n'arrivant en général que courant juillet sur le littoral réunionnais.



En 2021, si les premiers individus avaient été vus fin mai, ils n'avaient pas été suivis par le cortège de baleines et de baleineau habituels. Une quinzaine seulement avait été observée.



En comparaison, 2017 et 2018 avaient été deux grands crus avec jusqu'à 300 individus comptabilisés.