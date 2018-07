Les baleineaux réunionnais stars du film "Respire"

"Respire". C'est le titre du documentaire réalisé par le vidéaste passionné de nature Gaëtan Hoarau, à partir des somptueuses images tournées l'an dernier au large de notre île. En tête d'affiche : les "baleineaux réunionnais". Un film de courte durée (moins de cinq minutes) destiné à faire"partager le comportement des "enfants de baleines" aux enfants humains", indique l'auteur, qui accompagne sa vidéo du joli texte ci-dessous :"A l'île de La Réunion, côte ouest, la 'saison des baleines' a démarré. Les mâles chanteurs s'expriment.Alors que les espaces de liberté se réduisent, sur terre comme en mer, alors que le stress sonore emplit nos vies et s'accroit, l'Océan Indien, au large de l'Ile de La Réunion, offre encore pour le moment quelques espaces de liberté permettant la rencontre-passion mammifères marins-humains dans une respiration commune."Respire", par un ballet empli de grâce dans "le bleu", présente ainsi la rencontre exceptionnelle entre Humains et Baleineaux, dans le calme et le respect, et illustre la curiosité mutuelle ressentie dans la paix."Respire", à la fois au sens propre pour le baleineau comme pour nous-mêmes, mais aussi au sens figuré car nous avons tous besoin d'espace de liberté."Respire" permettra à toutes et tous de découvrir le comportement des baleineaux "Réunionnais", lorsqu'ils commencent à prendre de l'assurance.La vision anthropomorphique, faisant croire que le baleineau "singe" l'humain ... est fausse, artificielle et anti-pédagogique envers notre jeunesse Réunionnaise.Le baleineau adore faire des vrilles de manière spontanée, nager sur le dos, il se rend compte de ses potentialités, il est curieux vis-vis de nous, mais vit sa vie ... tant que sa maman ne le rappelle pas à l'ordre !"