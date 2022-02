Les bacs verts collectés samedi 5 février selon l'état du réseau routier

La CASUD informe les administrés des communes de l'Entre-Deux et du Tampon que suite à la non-collecte des bacs verts le jeudi 3 et ce jour vendredi 4 février, le rattrapage se fera (pour les secteurs concernés) dans la journée de demain samedi 5 février, et selon l'état du réseau routier, par la SPL SUDEC. Il est demandé aux adminsitrés de sortir les bacs verts ce soir ou demain matin très tôt.



La collecte des bacs jaunes se fera à partir de lundi 07 février conformément aux dates indiquées sur les calendriers de collecte.



La collecte des déchets verts et des enconbrants se fera à partir du lundi 07 février conformément aux dates indiquées sur les calendriers de collecte avec la mise en place de 28 engins supplémentaires.



La SPL SUDEC viendra en renforts aux différentes équipes communales ce vendredi 04 février, mais aussi samedi 5 et dimanche matin, pour l'évacuation des déchets verts sur la voie publique suite aux chutes d'arbres et de branches causées par le cyclone.



Pour les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, la collecte des bacs se fera à l'identique (samedi pour les bacs verts et à partir de lundi pour les jaunes), selon l'état du réseau routier.