Les avocats réunionnais investissent l'activité de mandataire en transactions immobilières

Plusieurs avocats dont les bâtonniers du sud et du nord ainsi que Michel Vauthier, président fondateur de l'Association des avocats mandataires en transactions immobilières (AAMTI), se sont réunis ce lundi afin de relancer l'activité de mandataire peu investie par la profession sur notre île. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 14:12

Il s'agit là pour les robes noires d'encadrer et de sécuriser les opérations juridiques liées aux transactions immobilières. Une activité de plus en plus complexe de l'avis de ces professionnels mais dans laquelle l'avocat à toute sa place en apportant une plus value distincte des autres acteurs du secteur.



La mission de l'avocat dans ce cadre consiste à analyser le bien de façon globale, de récolter les informations cadastrales, de repérer les contraintes liées à l'urbanisme mais aussi déterminer la valeur du bien. Les conseils sont également en mesure d'analyser des données immobilières et foncières, d'organiser les visites et d'assurer le suivi ainsi que la publicité, la publication de l'acte définitif de vente restant la compétence exclusive des notaires.

Il n'est cependant pas question de faire concurrence aux professionnels de l'immobilier mais bien de collaborer avec ces derniers. "L'avocat qui souhaite développer cette activité a l'obligation de se déclarer auprès du conseil de l'Ordre", précise le bâtonnier du barreau de Saint-Denis, Me Laurent Payen.



Des journées de formation se déroulent actuellement dans le sud du département. Un partenariat a été signé entre les bâtonniers et l'AAMTI afin de susciter l'engagement des avocats. Il est aussi question de créer un réseau d'avocats entre la métropole et des DROM-COM via un site internet répertoriant les avocats mandataires, des annonces ainsi qu'une plateforme dédiée aux juristes qui souhaiteraient bénéficier d'outils spécifiques pour assurer leur missions (www.avocat-immo.fr).