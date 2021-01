Les avocats des "Anges" Ricardo, Nehuda et de la nounou donnent leur version

Tout savoir sur l'affaire Joé Bédier vs Les Anges

Si le camp de Joé Bédier s’est exprimé à plusieurs reprises sur l'incroyable bagarre de dimanche dernier dans l'hôtel Creolia, les candidats des "Vacances des Anges" n’avaient pas encore livré leur version des faits. Seule l’émission TPMP avait indiqué avoir contacté la production de l’émission. Selon les invités de Cyril Hanouna, c’est le fils de Joé Bédier qui aurait frappé le premier. Un geste qui aurait véritablement lancé les hostilités. Hier, nous apprenions de source judiciaire que l ’enquête s’oriente actuellement vers des violences réciproques. Ce jeudi 14 janvier à Saint-Denis, le bâtonnier Me Laurent Payen, avocat de Ricardo, et Me Yannick Mardenalom, avocat de Nehuda et de la nounou de son enfant, prennent la parole publiquement pour donner leur version.